Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 221 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.395.934.555
|1,31
|Garanti Bankası
|43.428.000.000
|0,81
|Akbank
|38.584.000.000
|0,71
|Enka İnşaat
|33.250.000.000
|0,90
|ASELSAN
|31.623.600.000
|2,34
|Turkcell
|31.130.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|30.310.000.000
|1,00
|Bim Mağazalar
|29.242.752.000
|7,22
|Türk Telekom
|28.035.000.000
|2,97
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,47
|Ford Otosan
|27.353.434.500
|5,86
|Tüpraş
|26.193.848.320
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.371.039.749
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|20.967.000.000
|1,29
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.360.400.000
|0,46
|Vakıflar Bankası
|14.575.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|14.459.210.522
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.190.000.000
|3,05
|Arçelik
|12.865.865.023
|1,33