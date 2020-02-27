Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 221 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 221 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.395.934.555 1,31
Garanti Bankası 43.428.000.000 0,81
Akbank 38.584.000.000 0,71
Enka İnşaat 33.250.000.000 0,90
ASELSAN 31.623.600.000 2,34
Turkcell 31.130.000.000 1,72
Ereğli Demir Çelik 30.310.000.000 1,00
Bim Mağazalar 29.242.752.000 7,22
Türk Telekom 28.035.000.000 2,97
İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,47
Ford Otosan 27.353.434.500 5,86
Tüpraş 26.193.848.320 2,02
Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,52
İskenderun Demir Çelik 20.967.000.000 1,29
Sabancı Holding 18.669.695.969 0,56
Türk Hava Yolları 17.360.400.000 0,46
Vakıflar Bankası 14.575.000.000 0,44
Anadolu Efes 14.459.210.522 1,20
Tofaş Oto. Fab. 13.190.000.000 3,05
Arçelik 12.865.865.023 1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi
AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 personel alımı yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]