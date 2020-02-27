Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 208 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.457.652.276
|1,28
|Garanti Bankası
|42.798.000.000
|0,80
|Akbank
|37.492.000.000
|0,69
|Enka İnşaat
|32.700.000.000
|0,89
|ASELSAN
|31.897.200.000
|2,36
|Turkcell
|30.976.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|29.925.000.000
|0,99
|Bim Mağazalar
|29.036.304.000
|7,17
|Türk Telekom
|28.070.000.000
|2,97
|İş Bankası (C)
|27.494.816.700
|0,47
|Ford Otosan
|26.967.433.500
|5,78
|Tüpraş
|25.768.135.680
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,50
|Sabancı Holding
|18.322.827.300
|0,55
|Türk Hava Yolları
|16.767.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|14.399.999.996
|1,20
|Vakıflar Bankası
|14.125.000.000
|0,43
|Tofaş Oto. Fab.
|13.120.000.000
|3,03
|Arçelik
|12.744.233.946
|1,32