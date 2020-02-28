Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.860.036.505 1,24 Garanti Bankası 40.110.000.000 0,75 Akbank 34.996.000.000 0,64 ASELSAN 31.532.400.000 2,34 Enka İnşaat 31.300.000.000 0,85 Ereğli Demir Çelik 29.295.000.000 0,97 Turkcell 29.150.000.000 1,62 Bim Mağazalar 28.854.144.000 7,13 Türk Telekom 26.705.000.000 2,83 Ford Otosan 26.546.341.500 5,69 İş Bankası (C) 26.369.824.200 0,45 Tüpraş 25.417.548.800 1,96 İskenderun Demir Çelik 20.619.000.000 1,27 Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,48 Sabancı Holding 17.547.473.807 0,53 Türk Hava Yolları 15.897.600.000 0,42 Anadolu Efes 13.914.473.681 1,07 Vakıflar Bankası 13.375.000.000 0,40 Tofaş Oto. Fab. 12.870.000.000 2,97 Arçelik 12.453.670.818 1,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)