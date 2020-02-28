Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 161 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.617.446.460
|1,20
|Garanti Bankası
|39.900.000.000
|0,74
|Akbank
|35.152.000.000
|0,65
|Enka İnşaat
|32.150.000.000
|0,87
|ASELSAN
|31.350.000.000
|2,32
|Turkcell
|30.448.000.000
|1,69
|Bim Mağazalar
|29.169.888.000
|7,21
|Ereğli Demir Çelik
|28.875.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|27.370.980.000
|5,87
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,79
|İş Bankası (C)
|25.694.828.700
|0,44
|Tüpraş
|25.367.464.960
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,47
|Sabancı Holding
|17.363.837.453
|0,52
|Türk Hava Yolları
|16.215.000.000
|0,43
|Tofaş Oto. Fab.
|13.280.000.000
|3,07
|Vakıflar Bankası
|13.250.000.000
|0,40
|Anadolu Efes
|12.990.789.470
|1,00
|Arçelik
|12.555.030.049
|1,30