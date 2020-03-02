Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 185 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 185 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.950.472.666 1,27
Garanti Bankası 40.572.000.000 0,75
Akbank 35.672.000.000 0,66
ASELSAN 32.125.200.000 2,38
Enka İnşaat 32.050.000.000 0,87
Turkcell 30.998.000.000 1,72
Ereğli Demir Çelik 29.470.000.000 0,97
Bim Mağazalar 28.842.000.000 7,13
Ford Otosan 27.792.072.000 5,96
Türk Telekom 26.775.000.000 2,84
İş Bankası (C) 26.369.824.200 0,45
Tüpraş 25.517.716.480 1,97
İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,30
Yapı ve Kredi Bank. 20.103.982.056 0,49
Sabancı Holding 18.016.766.711 0,54
Türk Hava Yolları 16.422.000.000 0,44
Vakıflar Bankası 13.575.000.000 0,41
Anadolu Efes 13.476.315.786 1,04
Tofaş Oto. Fab. 13.240.000.000 3,06
Arçelik 12.629.360.151 1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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