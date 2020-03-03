Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 215 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.051.908.588 1,27 Garanti Bankası 42.168.000.000 0,78 Akbank 37.492.000.000 0,69 ASELSAN 33.402.000.000 2,47 Enka İnşaat 32.400.000.000 0,88 Turkcell 31.218.000.000 1,73 Ereğli Demir Çelik 29.645.000.000 0,98 Bim Mağazalar 29.133.456.000 7,20 Ford Otosan 27.914.890.500 5,98 Türk Telekom 27.545.000.000 2,92 İş Bankası (C) 27.269.818.200 0,46 Tüpraş 25.718.051.840 1,98 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,52 İskenderun Demir Çelik 21.083.000.000 1,30 Sabancı Holding 18.812.524.244 0,57 Türk Hava Yolları 16.753.200.000 0,45 Vakıflar Bankası 14.350.000.000 0,43 Anadolu Efes 13.582.894.733 1,05 Tofaş Oto. Fab. 13.500.000.000 3,12 Arçelik 12.595.573.741 1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)