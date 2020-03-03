Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 227 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 227 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.153.344.510 1,27
Garanti Bankası 42.798.000.000 0,80
Akbank 37.596.000.000 0,69
ASELSAN 34.747.200.000 2,57
Enka İnşaat 32.400.000.000 0,88
Turkcell 31.460.000.000 1,74
Ereğli Demir Çelik 29.785.000.000 0,98
Bim Mağazalar 29.145.600.000 7,20
Türk Telekom 28.525.000.000 3,02
İş Bankası (C) 27.629.815.800 0,47
Ford Otosan 27.423.616.500 5,88
Tüpraş 25.592.842.240 1,97
Yapı ve Kredi Bank. 21.624.451.287 0,53
İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,30
Sabancı Holding 18.649.291.929 0,56
Türk Hava Yolları 16.863.600.000 0,45
Vakıflar Bankası 14.750.000.000 0,45
Tofaş Oto. Fab. 13.800.000.000 3,19
Anadolu Efes 13.464.473.681 1,04
Arçelik 12.771.263.074 1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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