Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 244 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 04.03.2020
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.051.908.588
|1,27
|Garanti Bankası
|43.890.000.000
|0,82
|Akbank
|38.792.000.000
|0,71
|ASELSAN
|35.568.000.000
|2,63
|Enka İnşaat
|33.000.000.000
|0,90
|Turkcell
|32.230.000.000
|1,79
|Ereğli Demir Çelik
|29.575.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|29.400.624.000
|7,26
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,48
|Türk Telekom
|27.965.000.000
|2,96
|Ford Otosan
|26.862.160.500
|5,76
|Tüpraş
|25.467.632.640
|1,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.046.803.851
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,30
|Sabancı Holding
|19.424.645.423
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.532.400.000
|0,44
|Vakıflar Bankası
|14.875.000.000
|0,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.790.000.000
|3,19
|Anadolu Efes
|13.677.631.575
|1,05
|Arçelik
|12.764.505.792
|1,32