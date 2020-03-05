Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 256 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.457.652.276 1,28 Garanti Bankası 44.100.000.000 0,82 Akbank 39.104.000.000 0,72 ASELSAN 34.359.600.000 2,55 Enka İnşaat 33.850.000.000 0,87 Turkcell 33.352.000.000 1,85 Bim Mağazalar 30.602.880.000 7,22 Ereğli Demir Çelik 29.750.000.000 0,98 İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,48 Türk Telekom 28.000.000.000 2,97 Ford Otosan 26.844.615.000 5,75 Tüpraş 25.029.399.040 1,93 Yapı ve Kredi Bank. 21.708.921.800 0,53 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,30 Sabancı Holding 19.853.130.249 0,60 Türk Hava Yolları 16.394.400.000 0,44 Vakıflar Bankası 14.775.000.000 0,45 Tofaş Oto. Fab. 13.750.000.000 3,18 Anadolu Efes 13.748.684.207 1,06 Arçelik 12.906.408.716 1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)