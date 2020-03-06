Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 235 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 235 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.124.626.070 1,22
Garanti Bankası 42.126.000.000 0,78
Akbank 37.908.000.000 0,70
Aselsan 34.017.600.000 2,52
Enka İnşaat 33.900.000.000 0,87
Bim Mağazalar 32.060.160.000 7,57
Turkcell 32.054.000.000 1,78
Ereğli Demir Çelik 31.150.000.000 1,03
Türk Telekom 27.300.000.000 2,89
Ford Otosan 27.055.161.000 5,80
İş Bankası (C) 26.954.820.300 0,46
Tüpraş 23.727.219.200 1,83
İskenderun Demir Çelik 21.315.000.000 1,32
Yapı ve Kredi Bank. 20.526.334.620 0,50
Sabancı Holding 18.894.140.401 0,57
Türk Hava Yolları 15.373.200.000 0,38
Vakıflar Bankası 13.850.000.000 0,42
Anadolu Efes 13.736.842.102 1,06
Tofaş Oto. Fab. 13.010.000.000 3,01
Arçelik 12.122.563.998 1,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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