Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 235 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.124.626.070
|1,22
|Garanti Bankası
|42.126.000.000
|0,78
|Akbank
|37.908.000.000
|0,70
|Aselsan
|34.017.600.000
|2,52
|Enka İnşaat
|33.900.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|32.060.160.000
|7,57
|Turkcell
|32.054.000.000
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|31.150.000.000
|1,03
|Türk Telekom
|27.300.000.000
|2,89
|Ford Otosan
|27.055.161.000
|5,80
|İş Bankası (C)
|26.954.820.300
|0,46
|Tüpraş
|23.727.219.200
|1,83
|İskenderun Demir Çelik
|21.315.000.000
|1,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,50
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,57
|Türk Hava Yolları
|15.373.200.000
|0,38
|Vakıflar Bankası
|13.850.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|13.736.842.102
|1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|13.010.000.000
|3,01
|Arçelik
|12.122.563.998
|1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)