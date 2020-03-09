Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 191 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.110.266.850
|1,19
|Garanti Bankası
|40.236.000.000
|0,75
|Akbank
|36.556.000.000
|0,67
|ASELSAN
|32.604.000.000
|2,42
|Enka İnşaat
|32.050.000.000
|0,82
|Bim Mağazalar
|31.088.640.000
|7,34
|Turkcell
|30.932.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|29.645.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|26.107.704.000
|5,60
|İş Bankası (C)
|25.739.828.400
|0,44
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,72
|Tüpraş
|23.326.548.480
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|20.764.000.000
|1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.597.158.979
|0,48
|Sabancı Holding
|18.179.999.025
|0,55
|Türk Hava Yolları
|14.862.600.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|13.225.000.000
|0,40
|Anadolu Efes
|13.192.105.260
|1,02
|Tofaş Oto. Fab.
|12.400.000.000
|2,86
|Arçelik
|11.521.165.895
|1,19