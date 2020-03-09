Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 163 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 163 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.338.497.675 1,19
Garanti Bankası 38.556.000.000 0,72
Akbank 36.088.000.000 0,66
Enka İnşaat 32.050.000.000 0,82
ASELSAN 31.646.400.000 2,34
Bim Mağazalar 31.422.600.000 7,42
Turkcell 30.360.000.000 1,68
Ereğli Demir Çelik 29.855.000.000 0,99
Ford Otosan 26.055.067.500 5,59
İş Bankası (C) 25.514.829.900 0,43
Türk Telekom 24.535.000.000 2,60
Tüpraş 23.489.320.960 1,81
İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,28
Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,47
Sabancı Holding 18.465.655.576 0,56
Türk Hava Yolları 14.324.400.000 0,35
Vakıflar Bankası 12.875.000.000 0,39
Anadolu Efes 12.552.631.576 0,97
Tofaş Oto. Fab. 12.000.000.000 2,77
Arçelik 11.460.350.357 1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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