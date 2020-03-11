Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 42.197.343.552 1,16
Garanti Bankası 39.270.000.000 0,73
Akbank 35.568.000.000 0,65
Bim Mağazalar 31.149.360.000 7,35
Ereğli Demir Çelik 30.310.000.000 1,00
ASELSAN 29.526.000.000 2,19
Turkcell 29.414.000.000 1,63
Enka İnşaat 29.300.000.000 0,75
İş Bankası (C) 25.199.832.000 0,43
Ford Otosan 24.774.246.000 5,31
Türk Telekom 24.360.000.000 2,58
Tüpraş 23.101.171.200 1,78
İskenderun Demir Çelik 20.387.000.000 1,26
Yapı ve Kredi Bank. 19.090.335.902 0,46
Sabancı Holding 18.404.443.458 0,55
Türk Hava Yolları 13.758.600.000 0,34
Vakıflar Bankası 12.700.000.000 0,38
Anadolu Efes 12.138.157.892 0,94
Tofaş Oto. Fab. 11.990.000.000 2,77
Arçelik 11.433.321.229 1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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