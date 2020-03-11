Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|40.236.000.000
|0,75
|Koç Holding
|39.331.778.756
|1,08
|Akbank
|35.204.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|33.638.880.000
|7,94
|Turkcell
|30.272.000.000
|1,68
|ASELSAN
|29.822.400.000
|2,21
|Ereğli Demir Çelik
|29.610.000.000
|0,98
|Enka İnşaat
|28.500.000.000
|0,73
|İş Bankası (C)
|25.244.831.700
|0,43
|Ford Otosan
|24.616.336.500
|5,28
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,56
|Tüpraş
|22.412.518.400
|1,73
|İskenderun Demir Çelik
|19.517.000.000
|1,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.428.217.953
|0,47
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,55
|Türk Hava Yolları
|13.261.800.000
|0,33
|Vakıflar Bankası
|12.800.000.000
|0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|11.870.000.000
|2,74
|Anadolu Efes
|11.842.105.260
|0,91
|Arçelik
|11.183.301.793
|1,16