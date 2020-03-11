Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Garanti Bankası 40.236.000.000 0,75
Koç Holding 39.331.778.756 1,08
Akbank 35.204.000.000 0,65
Bim Mağazalar 33.638.880.000 7,94
Turkcell 30.272.000.000 1,68
ASELSAN 29.822.400.000 2,21
Ereğli Demir Çelik 29.610.000.000 0,98
Enka İnşaat 28.500.000.000 0,73
İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,43
Ford Otosan 24.616.336.500 5,28
Türk Telekom 24.150.000.000 2,56
Tüpraş 22.412.518.400 1,73
İskenderun Demir Çelik 19.517.000.000 1,21
Yapı ve Kredi Bank. 19.428.217.953 0,47
Sabancı Holding 18.343.231.340 0,55
Türk Hava Yolları 13.261.800.000 0,33
Vakıflar Bankası 12.800.000.000 0,39
Tofaş Oto. Fab. 11.870.000.000 2,74
Anadolu Efes 11.842.105.260 0,91
Arçelik 11.183.301.793 1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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