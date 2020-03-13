Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 31 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.773.881.185
|1,07
|Garanti Bankası
|38.430.000.000
|0,71
|Akbank
|33.748.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.331.520.000
|7,39
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,74
|Turkcell
|28.710.000.000
|1,59
|Aselsan
|28.705.200.000
|2,13
|Ereğli Demir Çelik
|28.245.000.000
|0,93
|İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,41
|Ford Otosan
|23.195.151.000
|4,97
|Türk Telekom
|22.225.000.000
|2,35
|Tüpraş
|21.110.338.560
|1,63
|İskenderun Demir Çelik
|18.705.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.667.983.338
|0,45
|Sabancı Holding
|17.669.898.042
|0,53
|Türk Hava Yolları
|12.447.600.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|12.200.000.000
|0,37
|Anadolu Efes
|11.024.999.997
|0,85
|Tofaş Oto. Fab.
|11.010.000.000
|2,54
|Arçelik
|10.581.903.690
|1,10