Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 41 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 41 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.016.471.229 1,10
Garanti Bankası 37.842.000.000 0,70
Akbank 33.540.000.000 0,62
Bim Mağazalar 30.633.240.000 7,23
Enka İnşaat 29.500.000.000 0,76
Aselsan 29.024.400.000 2,15
Ereğli Demir Çelik 28.140.000.000 0,93
Turkcell 28.050.000.000 1,55
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,42
Türk Telekom 22.050.000.000 2,34
Ford Otosan 22.019.602.500 4,72
Tüpraş 21.285.632.000 1,64
İskenderun Demir Çelik 19.140.000.000 1,18
Yapı ve Kredi Bank. 18.667.983.338 0,45
Sabancı Holding 17.914.746.514 0,54
Türk Hava Yolları 12.613.200.000 0,31
Vakıflar Bankası 12.275.000.000 0,37
Anadolu Efes 11.297.368.418 0,87
Tofaş Oto. Fab. 10.750.000.000 2,48
Arçelik 10.304.855.126 1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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