Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 971 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 971 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 36.136.547.213 1,00
Garanti Bankası 34.944.000.000 0,65
Akbank 31.616.000.000 0,58
Bim Mağazalar 28.586.976.000 6,75
Enka İnşaat 28.450.000.000 0,73
Turkcell 26.752.000.000 1,48
ASELSAN 26.584.800.000 1,97
Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,86
İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,39
Türk Telekom 20.580.000.000 2,18
Tüpraş 20.321.518.080 1,57
Ford Otosan 19.826.415.000 4,25
İskenderun Demir Çelik 18.009.000.000 1,11
Yapı ve Kredi Bank. 17.654.337.184 0,43
Sabancı Holding 16.180.403.173 0,49
Türk Hava Yolları 11.647.200.000 0,29
Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,35
Anadolu Efes 10.711.184.208 0,83
Tofaş Oto. Fab. 9.685.000.000 2,24
Arçelik 9.554.796.819 0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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