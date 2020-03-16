Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 962 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.288.701.096 1,00 Garanti Bankası 34.398.000.000 0,64 Akbank 31.044.000.000 0,57 Bim Mağazalar 28.538.400.000 6,74 Enka İnşaat 28.050.000.000 0,72 Turkcell 26.532.000.000 1,47 Ereğli Demir Çelik 26.145.000.000 0,86 ASELSAN 26.128.800.000 1,94 İş Bankası (C) 22.544.849.700 0,38 Türk Telekom 20.545.000.000 2,18 Ford Otosan 19.826.415.000 4,25 Tüpraş 19.670.428.160 1,52 İskenderun Demir Çelik 17.458.000.000 1,08 Yapı ve Kredi Bank. 17.147.514.107 0,42 Sabancı Holding 16.139.595.094 0,49 Türk Hava Yolları 11.357.400.000 0,28 Vakıflar Bankası 11.125.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.243.421.050 0,79 Tofaş Oto. Fab. 9.950.000.000 2,30 Arçelik 9.446.680.306 0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)