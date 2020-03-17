Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 925 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 925 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.970.034.110 0,96
Garanti Bankası 34.272.000.000 0,64
Akbank 30.836.000.000 0,57
Enka İnşaat 28.350.000.000 0,73
Bim Mağazalar 27.919.056.000 6,59
Turkcell 27.236.000.000 1,51
Ereğli Demir Çelik 25.060.000.000 0,83
ASELSAN 24.487.200.000 1,81
İş Bankası (C) 22.049.853.000 0,37
Türk Telekom 19.880.000.000 2,11
Tüpraş 18.631.188.480 1,44
Ford Otosan 17.913.955.500 3,84
Yapı ve Kredi Bank. 16.978.573.081 0,41
İskenderun Demir Çelik 16.298.000.000 1,01
Sabancı Holding 15.160.201.207 0,46
Vakıflar Bankası 10.975.000.000 0,33
Türk Hava Yolları 10.764.000.000 0,26
Anadolu Efes 10.113.157.892 0,78
Arçelik 9.216.932.716 0,95
Tofaş Oto. Fab. 9.095.000.000 2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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