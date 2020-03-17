Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 925 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.970.034.110
|0,96
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,64
|Akbank
|30.836.000.000
|0,57
|Enka İnşaat
|28.350.000.000
|0,73
|Bim Mağazalar
|27.919.056.000
|6,59
|Turkcell
|27.236.000.000
|1,51
|Ereğli Demir Çelik
|25.060.000.000
|0,83
|ASELSAN
|24.487.200.000
|1,81
|İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,37
|Türk Telekom
|19.880.000.000
|2,11
|Tüpraş
|18.631.188.480
|1,44
|Ford Otosan
|17.913.955.500
|3,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.978.573.081
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|16.298.000.000
|1,01
|Sabancı Holding
|15.160.201.207
|0,46
|Vakıflar Bankası
|10.975.000.000
|0,33
|Türk Hava Yolları
|10.764.000.000
|0,26
|Anadolu Efes
|10.113.157.892
|0,78
|Arçelik
|9.216.932.716
|0,95
|Tofaş Oto. Fab.
|9.095.000.000
|2,10