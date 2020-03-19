Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.386.777.558 0,95
Garanti Bankası 33.432.000.000 0,62
Bim Mağazalar 31.544.040.000 7,44
Akbank 30.160.000.000 0,55
Enka İnşaat 28.600.000.000 0,73
Turkcell 27.104.000.000 1,50
Ereğli Demir Çelik 26.040.000.000 0,86
ASELSAN 24.510.000.000 1,82
İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,38
Türk Telekom 20.230.000.000 2,14
Tüpraş 16.928.337.920 1,31
İskenderun Demir Çelik 16.762.000.000 1,04
Yapı ve Kredi Bank. 16.556.220.517 0,40
Sabancı Holding 15.262.221.404 0,46
Ford Otosan 14.913.675.000 3,20
Vakıflar Bankası 11.450.000.000 0,35
Türk Hava Yolları 10.984.800.000 0,27
Anadolu Efes 10.207.894.734 0,79
Arçelik 8.980.427.844 0,93
Şişe Cam 8.685.000.000 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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