Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 928 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.198.264.934
|0,97
|Garanti Bankası
|31.836.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|31.695.840.000
|7,48
|Akbank
|29.536.000.000
|0,54
|Enka İnşaat
|28.050.000.000
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|26.950.000.000
|0,89
|Turkcell
|26.576.000.000
|1,47
|ASELSAN
|24.054.000.000
|1,78
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,37
|Türk Telekom
|19.985.000.000
|2,12
|İskenderun Demir Çelik
|17.284.000.000
|1,07
|Tüpraş
|16.853.212.160
|1,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.049.397.440
|0,39
|Sabancı Holding
|15.507.069.876
|0,47
|Ford Otosan
|15.496.185.600
|3,32
|Vakıflar Bankası
|11.450.000.000
|0,35
|Türk Hava Yolları
|10.957.200.000
|0,27
|Anadolu Efes
|10.148.684.208
|0,78
|Arçelik
|8.852.039.486
|0,92
|Şişe Cam
|8.662.500.000
|0,59