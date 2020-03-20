Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 950 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.477.213.720
|0,98
|Bim Mağazalar
|32.363.760.000
|7,64
|Garanti Bankası
|32.340.000.000
|0,60
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Enka İnşaat
|28.600.000.000
|0,73
|Turkcell
|28.006.000.000
|1,55
|Ereğli Demir Çelik
|27.195.000.000
|0,90
|Aselsan
|24.532.800.000
|1,82
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,38
|Türk Telekom
|21.175.000.000
|2,24
|İskenderun Demir Çelik
|17.719.000.000
|1,09
|Tüpraş
|17.541.864.960
|1,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.387.279.491
|0,40
|Ford Otosan
|15.790.950.000
|3,39
|Sabancı Holding
|15.649.898.151
|0,47
|Vakıflar Bankası
|11.925.000.000
|0,36
|Türk Hava Yolları
|11.205.600.000
|0,27
|Anadolu Efes
|10.391.447.366
|0,80
|Arçelik
|9.088.544.357
|0,94
|Şişe Cam
|8.865.000.000
|0,61