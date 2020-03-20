Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 950 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.477.213.720 0,98 Bim Mağazalar 32.363.760.000 7,64 Garanti Bankası 32.340.000.000 0,60 Akbank 30.264.000.000 0,56 Enka İnşaat 28.600.000.000 0,73 Turkcell 28.006.000.000 1,55 Ereğli Demir Çelik 27.195.000.000 0,90 Aselsan 24.532.800.000 1,82 İş Bankası (C) 22.364.850.900 0,38 Türk Telekom 21.175.000.000 2,24 İskenderun Demir Çelik 17.719.000.000 1,09 Tüpraş 17.541.864.960 1,35 Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,40 Ford Otosan 15.790.950.000 3,39 Sabancı Holding 15.649.898.151 0,47 Vakıflar Bankası 11.925.000.000 0,36 Türk Hava Yolları 11.205.600.000 0,27 Anadolu Efes 10.391.447.366 0,80 Arçelik 9.088.544.357 0,94 Şişe Cam 8.865.000.000 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)