Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 943 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 33.626.008.143 0,93 Garanti Bankası 31.332.000.000 0,58 Bim Mağazalar 30.250.704.000 7,14 Akbank 28.704.000.000 0,53 Enka İnşaat 28.400.000.000 0,73 Turkcell 28.380.000.000 1,57 Ereğli Demir Çelik 27.510.000.000 0,91 Aselsan 24.396.000.000 1,81 İş Bankası (C) 22.229.851.800 0,38 Türk Telekom 21.245.000.000 2,25 İskenderun Demir Çelik 18.241.000.000 1,13 Tüpraş 17.216.320.000 1,33 Ford Otosan 16.380.478.800 3,51 Yapı ve Kredi Bank. 15.880.456.414 0,39 Sabancı Holding 15.364.241.600 0,46 Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,35 Türk Hava Yolları 11.012.400.000 0,27 Anadolu Efes 10.486.184.208 0,81 Arçelik 8.966.913.280 0,93 Şişe Cam 8.752.500.000 0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)