Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 32.079.110.333 0,88
Bim Mağazalar 31.969.080.000 7,54
Turkcell 29.260.000.000 1,62
Garanti Bankası 29.190.000.000 0,54
Enka İnşaat 28.300.000.000 0,73
Akbank 26.728.000.000 0,49
Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,86
ASELSAN 23.415.600.000 1,73
Türk Telekom 21.525.000.000 2,28
İş Bankası (C) 21.014.859.900 0,36
İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,10
Tüpraş 16.765.565.440 1,29
Yapı ve Kredi Bankası 14.951.280.773 0,36
Ford Otosan 14.843.493.000 3,18
Sabancı Holding 14.772.524.460 0,44
Vakıflar Bankası 10.975.000.000 0,33
Türk Hava Yolları 10.736.400.000 0,26
Anadolu Efes 10.657.894.734 0,82
Coca Cola İçecek 8.653.694.004 1,33
Arçelik 8.419.573.434 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:26:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]