Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 975 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 975 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 33.752.803.046 0,93
Bim Mağazalar 32.090.520.000 7,57
Garanti Bankası 30.996.000.000 0,58
Enka İnşaat 29.850.000.000 0,77
Turkcell 29.700.000.000 1,65
Akbank 29.120.000.000 0,54
Ereğli Demir Çelik 27.510.000.000 0,91
ASELSAN 25.216.800.000 1,87
Türk Telekom 22.575.000.000 2,39
İş Bankası (C) 21.284.858.100 0,36
İskenderun Demir Çelik 18.705.000.000 1,16
Tüpraş 17.980.098.560 1,39
Ford Otosan 16.899.825.600 3,62
Yapı ve Kredi Bankası 15.711.515.388 0,38
Sabancı Holding 15.364.241.600 0,46
Vakıflar Bankası 11.475.000.000 0,35
Türk Hava Yolları 11.191.800.000 0,27
Anadolu Efes 10.367.763.155 0,80
Koza Altın 9.081.375.000 1,58
Coca Cola İçecek 8.918.239.617 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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