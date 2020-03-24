Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.158.546.734 0,94
Bim Mağazalar 32.333.400.000 7,63
Garanti Bankası 31.836.000.000 0,59
Enka İnşaat 30.050.000.000 0,77
Akbank 29.796.000.000 0,55
Turkcell 29.260.000.000 1,62
Ereğli Demir Çelik 28.035.000.000 0,93
ASELSAN 26.037.600.000 1,93
Türk Telekom 23.730.000.000 2,51
İş Bankası (C) 21.689.855.400 0,37
İskenderun Demir Çelik 18.937.000.000 1,17
Tüpraş 18.493.457.920 1,43
Ford Otosan 17.019.135.000 3,65
Yapı ve Kredi Bankası 16.049.397.440 0,39
Sabancı Holding 15.486.665.836 0,47
Vakıflar Bankası 11.675.000.000 0,35
Türk Hava Yolları 11.440.200.000 0,28
Anadolu Efes 10.776.315.787 0,83
Koza Altın 9.081.375.000 1,58
Tofaş Oto. Fab. 9.060.000.000 2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 Kaynak: AA

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