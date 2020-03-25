Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.843.239.207
|0,96
|Garanti Bankası
|31.416.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|31.270.800.000
|7,38
|Enka İnşaat
|29.700.000.000
|0,76
|Akbank
|29.068.000.000
|0,53
|Turkcell
|28.622.000.000
|1,59
|Ereğli Demir Çelik
|27.335.000.000
|0,90
|ASELSAN
|26.060.400.000
|1,93
|Türk Telekom
|23.205.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|21.329.857.800
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|18.821.000.000
|1,16
|Tüpraş
|18.393.290.240
|1,42
|Ford Otosan
|17.201.608.200
|3,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.711.515.388
|0,38
|Sabancı Holding
|15.466.261.797
|0,47
|Türk Hava Yolları
|11.688.600.000
|0,29
|Vakıflar Bankası
|11.500.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.657.894.734
|0,82
|Koza Altın
|9.287.250.000
|1,61
|Coca Cola İçecek
|9.167.522.983
|1,41