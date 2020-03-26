Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 3 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.741.803.285
|0,96
|Garanti Bankası
|32.214.000.000
|0,60
|Bim Mağazalar
|31.210.080.000
|7,37
|Enka İnşaat
|29.550.000.000
|0,76
|Turkcell
|29.150.000.000
|1,62
|Akbank
|28.860.000.000
|0,53
|ASELSAN
|26.926.800.000
|1,99
|Ereğli Demir Çelik
|26.670.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|23.625.000.000
|2,50
|İş Bankası (C)
|21.239.858.400
|0,36
|Tüpraş
|19.282.278.400
|1,49
|İskenderun Demir Çelik
|18.444.000.000
|1,14
|Ford Otosan
|17.180.553.600
|3,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.133.867.952
|0,39
|Sabancı Holding
|15.935.554.701
|0,48
|Türk Hava Yolları
|12.599.400.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|11.525.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.113.815.787
|0,86
|Koza Altın
|9.660.875.000
|1,68
|Coca Cola İçecek
|9.335.407.699
|1,43