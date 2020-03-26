Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.984.393.330 0,99 Garanti Bankası 33.348.000.000 0,62 Bim Mağazalar 31.544.040.000 7,44 Akbank 29.796.000.000 0,55 Turkcell 29.766.000.000 1,65 Enka İnşaat 29.500.000.000 0,76 ASELSAN 27.656.400.000 2,05 Ereğli Demir Çelik 26.705.000.000 0,88 Türk Telekom 24.500.000.000 2,59 İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,37 Tüpraş 19.607.823.360 1,51 İskenderun Demir Çelik 18.444.000.000 1,14 Ford Otosan 17.089.317.000 3,66 Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,40 Sabancı Holding 16.078.382.976 0,48 Türk Hava Yolları 12.765.000.000 0,31 Vakıflar Bankası 11.800.000.000 0,36 Anadolu Efes 11.119.736.839 0,86 Koza Altın 10.057.375.000 1,75 Coca Cola İçecek 9.355.757.362 1,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)