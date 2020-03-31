Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 991 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|34.566.000.000
|0,64
|Koç Holding
|33.930.315.909
|0,94
|Bim Mağazalar
|30.390.360.000
|7,17
|Enka İnşaat
|30.100.000.000
|0,77
|Akbank
|29.172.000.000
|0,54
|Turkcell
|27.104.000.000
|1,50
|ASELSAN
|26.881.200.000
|1,99
|Ereğli Demir Çelik
|26.215.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|23.590.000.000
|2,50
|İş Bankası (C)
|21.284.858.100
|0,36
|Tüpraş
|18.944.212.480
|1,46
|İskenderun Demir Çelik
|18.357.000.000
|1,13
|Ford Otosan
|16.689.279.600
|3,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|15.880.456.414
|0,39
|Sabancı Holding
|15.262.221.404
|0,46
|Türk Hava Yolları
|12.364.800.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.375.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.225.657.892
|0,79
|Koza Altın
|9.317.750.000
|1,62
|Arçelik
|9.095.301.639
|0,94