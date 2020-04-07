Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|36.719.803.764
|1,01
|Garanti Bankası
|32.802.000.000
|0,61
|Bim Mağazalar
|30.287.136.000
|7,15
|Enka İnşaat
|30.100.000.000
|0,77
|Akbank
|29.016.000.000
|0,53
|Turkcell
|27.830.000.000
|1,54
|ASELSAN
|27.816.000.000
|2,06
|Ereğli Demir Çelik
|26.950.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|23.590.000.000
|2,50
|Tüpraş
|22.525.207.040
|1,74
|İş Bankası (C)
|21.194.858.700
|0,36
|Ford Otosan
|20.756.326.500
|4,45
|İskenderun Demir Çelik
|18.560.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.964.926.927
|0,39
|Sabancı Holding
|15.507.069.876
|0,47
|Türk Hava Yolları
|13.151.400.000
|0,32
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.882.894.734
|0,84
|Arçelik
|9.865.631.793
|1,02
|Koza Altın
|9.622.750.000
|1,67