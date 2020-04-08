Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 46 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.049.470.511 1,02 Garanti Bankası 32.844.000.000 0,61 Enka İnşaat 30.650.000.000 0,79 Bim Mağazalar 30.360.000.000 7,16 Akbank 29.068.000.000 0,53 Turkcell 28.468.000.000 1,58 ASELSAN 28.112.400.000 2,08 Ereğli Demir Çelik 26.530.000.000 0,88 Türk Telekom 24.150.000.000 2,56 Tüpraş 22.725.542.400 1,75 İş Bankası (C) 21.239.858.400 0,36 Ford Otosan 21.124.782.000 4,53 İskenderun Demir Çelik 18.531.000.000 1,14 Yapı ve Kredi Bankası 15.880.456.414 0,39 Sabancı Holding 15.384.645.640 0,46 Türk Hava Yolları 13.179.000.000 0,32 Vakıflar Bankası 11.200.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.912.499.997 0,84 Arçelik 9.933.204.614 1,03 Koza Altın 9.706.625.000 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)