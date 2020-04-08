Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 46 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.049.470.511
|1,02
|Garanti Bankası
|32.844.000.000
|0,61
|Enka İnşaat
|30.650.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|30.360.000.000
|7,16
|Akbank
|29.068.000.000
|0,53
|Turkcell
|28.468.000.000
|1,58
|ASELSAN
|28.112.400.000
|2,08
|Ereğli Demir Çelik
|26.530.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,56
|Tüpraş
|22.725.542.400
|1,75
|İş Bankası (C)
|21.239.858.400
|0,36
|Ford Otosan
|21.124.782.000
|4,53
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.880.456.414
|0,39
|Sabancı Holding
|15.384.645.640
|0,46
|Türk Hava Yolları
|13.179.000.000
|0,32
|Vakıflar Bankası
|11.200.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.912.499.997
|0,84
|Arçelik
|9.933.204.614
|1,03
|Koza Altın
|9.706.625.000
|1,69