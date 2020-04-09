Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 70 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.063.829.731
|1,05
|Garanti Bankası
|33.600.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|31.250.000.000
|0,80
|Bim Mağazalar
|30.481.440.000
|7,19
|Akbank
|29.692.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.040.000.000
|1,61
|ASELSAN
|28.682.400.000
|2,12
|Ereğli Demir Çelik
|26.460.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|24.640.000.000
|2,61
|Tüpraş
|23.576.967.680
|1,82
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,37
|Ford Otosan
|20.124.688.500
|4,31
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.302.808.978
|0,40
|Sabancı Holding
|15.405.049.679
|0,46
|Türk Hava Yolları
|13.413.600.000
|0,33
|Vakıflar Bankası
|11.275.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|11.019.078.944
|0,85
|Arçelik
|10.156.194.921
|1,05
|Koza Altın
|10.072.625.000
|1,75