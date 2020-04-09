Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 80 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.672.445.263 1,07 Garanti Bankası 35.658.000.000 0,66 Enka İnşaat 31.400.000.000 0,80 Akbank 31.356.000.000 0,58 Bim Mağazalar 30.663.600.000 7,24 Turkcell 28.930.000.000 1,60 ASELSAN 28.705.200.000 2,13 Ereğli Demir Çelik 26.740.000.000 0,88 Türk Telekom 24.920.000.000 2,64 Tüpraş 23.764.782.080 1,83 İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,38 Ford Otosan 19.896.597.000 4,27 İskenderun Demir Çelik 18.676.000.000 1,15 Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,42 Sabancı Holding 15.527.473.915 0,47 Türk Hava Yolları 13.441.200.000 0,33 Vakıflar Bankası 11.575.000.000 0,35 Anadolu Efes 11.048.684.208 0,85 Arçelik 10.264.311.434 1,06 Koza Altın 10.072.625.000 1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)