Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 99 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.306.419.775 1,08 Garanti Bankası 34.986.000.000 0,65 Bim Mağazalar 31.604.760.000 7,46 Enka İnşaat 31.100.000.000 0,80 ASELSAN 30.164.400.000 2,23 Akbank 30.108.000.000 0,55 Turkcell 28.820.000.000 1,60 Ereğli Demir Çelik 27.475.000.000 0,91 Türk Telekom 24.080.000.000 2,55 Tüpraş 22.137.057.280 1,71 İş Bankası (C) 22.049.853.000 0,37 Ford Otosan 19.142.140.500 4,10 İskenderun Demir Çelik 18.966.000.000 1,17 Yapı ve Kredi Bankası 16.640.691.029 0,40 Sabancı Holding 15.568.281.994 0,47 Türk Hava Yolları 14.710.800.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.300.000.000 0,34 Koza Altın 10.941.875.000 1,90 Anadolu Efes 10.723.026.313 0,83 Arçelik 10.494.059.024 1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)