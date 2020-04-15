Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.114.547.692 1,05 Garanti Bankası 34.482.000.000 0,64 Bim Mağazalar 32.879.880.000 7,76 Enka İnşaat 30.200.000.000 0,77 ASELSAN 30.141.600.000 2,23 Akbank 29.380.000.000 0,54 Turkcell 28.820.000.000 1,60 Ereğli Demir Çelik 27.685.000.000 0,91 Türk Telekom 23.660.000.000 2,51 Tüpraş 21.736.386.560 1,68 İş Bankası (C) 21.554.856.300 0,37 İskenderun Demir Çelik 19.372.000.000 1,20 Ford Otosan 19.212.322.500 4,12 Yapı ve Kredi Bankası 16.387.279.491 0,40 Sabancı Holding 15.323.433.522 0,46 Türk Hava Yolları 14.296.800.000 0,35 Vakıflar Bankası 11.175.000.000 0,34 Koza Altın 10.690.250.000 1,86 Anadolu Efes 10.598.684.208 0,82 Şişe Cam 10.507.500.000 0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)