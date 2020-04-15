Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.114.547.692
|1,05
|Garanti Bankası
|34.482.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|32.879.880.000
|7,76
|Enka İnşaat
|30.200.000.000
|0,77
|ASELSAN
|30.141.600.000
|2,23
|Akbank
|29.380.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.820.000.000
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|27.685.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|23.660.000.000
|2,51
|Tüpraş
|21.736.386.560
|1,68
| İş Bankası (C)
|21.554.856.300
|0,37
| İskenderun Demir Çelik
|19.372.000.000
|1,20
| Ford Otosan
|19.212.322.500
|4,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.387.279.491
|0,40
|Sabancı Holding
|15.323.433.522
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.296.800.000
|0,35
|Vakıflar Bankası
|11.175.000.000
|0,34
| Koza Altın
|10.690.250.000
|1,86
|Anadolu Efes
|10.598.684.208
|0,82
|Şişe Cam
|10.507.500.000
|0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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