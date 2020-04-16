Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 95 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.886.316.867 1,04 Garanti Bankası 34.566.000.000 0,64 Bim Mağazalar 33.304.920.000 7,86 ASELSAN 30.529.200.000 2,26 Enka İnşaat 30.250.000.000 0,78 Akbank 29.588.000.000 0,54 Turkcell 28.644.000.000 1,59 Ereğli Demir Çelik 28.350.000.000 0,94 Türk Telekom 24.080.000.000 2,55 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,37 Tüpraş 21.435.883.520 1,65 Ford Otosan 19.615.869.000 4,20 İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,20 Yapı ve Kredi Bankası 16.471.750.004 0,40 Sabancı Holding 15.588.686.033 0,47 Türk Hava Yolları 14.255.400.000 0,35 Vakıflar Bankası 11.200.000.000 0,34 Koza Altın 11.048.625.000 1,92 Anadolu Efes 10.835.526.313 0,84 Şişe Cam 10.620.000.000 0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)