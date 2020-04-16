Borsa şirketlerinin piyasa değeri
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 109 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 109 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.252.342.355
|1,03
|Garanti Bankası
|34.650.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|33.153.120.000
|7,82
|ASELSAN
|30.392.400.000
|2,25
|Enka İnşaat
|30.250.000.000
|0,78
|Akbank
|29.380.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.600.000.000
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|28.000.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|2,51
| İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,37
|Tüpraş
|21.210.506.240
|1,64
| Ford Otosan
|19.738.687.500
|4,23
| İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.471.750.004
|0,40
|Sabancı Holding
|15.547.877.954
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.020.800.000
|0,34
|Vakıflar Bankası
|11.025.000.000
|0,33
| Koza Altın
|10.980.000.000
|1,91
|Anadolu Efes
|10.882.894.734
|0,84
|Şişe Cam
|10.867.500.000
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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