Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 144 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 144 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.418.855.458
|1,06
|Garanti Bankası
|35.826.000.000
|0,67
|Bim Mağazalar
|33.396.000.000
|7,88
|Enka İnşaat
|31.550.000.000
|0,81
|Aselsan
|31.236.000.000
|2,31
|Akbank
|30.368.000.000
|0,56
|Turkcell
|29.436.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|28.805.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|24.045.000.000
|2,55
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|21.986.805.760
|1,70
|Ford Otosan
|20.440.507.500
|4,38
|İskenderun Demir Çelik
|19.401.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.996.766.819
|0,48
|Türk Hava Yolları
|14.531.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.375.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|11.092.500.000
|0,76
|Anadolu Efes
|10.942.105.260
|0,84
|Koza Altın
|10.781.750.000
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:42 Kaynak: AA
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