Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 142 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 142 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.089.188.711
|1,05
|Garanti Bankası
|35.238.000.000
|0,66
|Bim Mağazalar
|33.851.400.000
|7,99
|Enka İnşaat
|32.400.000.000
|0,83
|ASELSAN
|30.916.800.000
|2,29
|Akbank
|30.108.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.238.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|28.805.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|23.835.000.000
|2,52
| İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,38
|Tüpraş
|21.836.554.240
|1,68
| Ford Otosan
|20.317.689.000
|4,36
| İskenderun Demir Çelik
|19.401.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.874.342.583
|0,48
|Türk Hava Yolları
|14.517.600.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.300.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|11.047.500.000
|0,76
|Anadolu Efes
|10.900.657.892
|0,84
| Koza Altın
|10.766.500.000
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:50 Kaynak: AA
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