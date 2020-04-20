Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 160 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 160 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.937.034.828
|1,05
|Garanti Bankası
|35.280.000.000
|0,66
|Bim Mağazalar
|33.851.400.000
|7,99
|Enka İnşaat
|32.750.000.000
|0,84
|ASELSAN
|31.213.200.000
|2,31
|Akbank
|30.004.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.546.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|28.735.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|24.185.000.000
|2,56
| İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|21.686.302.720
|1,67
| Ford Otosan
|20.808.963.000
|4,46
| İskenderun Demir Çelik
|19.952.000.000
|1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.813.130.465
|0,48
|Türk Hava Yolları
|14.545.200.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.300.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|11.092.500.000
|0,76
|Anadolu Efes
|11.001.315.787
|0,85
| Koza Altın
|10.797.000.000
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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