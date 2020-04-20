Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 165 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 165 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.784.880.945
|1,04
|Garanti Bankası
|35.238.000.000
|0,66
|Bim Mağazalar
|34.397.880.000
|8,12
|Enka İnşaat
|32.150.000.000
|0,82
|ASELSAN
|31.236.000.000
|2,31
|Akbank
|30.056.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.282.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|29.190.000.000
|0,96
|Türk Telekom
|24.115.000.000
|2,55
| İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|21.723.865.600
|1,68
| Ford Otosan
|21.072.145.500
|4,52
| İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.731.514.308
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.683.200.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.325.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|11.182.500.000
|0,76
|Anadolu Efes
|11.072.368.418
|0,85
| Koza Altın
|10.751.250.000
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:48 Kaynak: AA
Son Dakika Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Benzine 5 kuruş indirim geldi Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı