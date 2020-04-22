Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.379.137.257
|1,03
|Garanti Bankası
|34.692.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|33.881.760.000
|8,00
|Enka İnşaat
|31.850.000.000
|0,82
|ASELSAN
|30.802.800.000
|2,28
|Akbank
|29.692.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.656.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|28.315.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,56
| İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,37
|Tüpraş
|21.360.757.760
|1,65
| Ford Otosan
|20.773.872.000
|4,45
| İskenderun Demir Çelik
|19.952.000.000
|1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.629.494.111
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.421.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.655.000.000
|0,80
|Vakıflar Bankası
|11.200.000.000
|0,34
| Koza Altın
|10.804.625.000
|1,88
|Anadolu Efes
|10.794.078.944
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:57 Kaynak: AA
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