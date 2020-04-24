Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 177 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 177 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.252.342.355
|1,03
|Garanti Bankası
|34.104.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|33.760.320.000
|7,97
|Enka İnşaat
|31.900.000.000
|0,82
|Aselsan
|30.141.600.000
|2,23
|Turkcell
|29.964.000.000
|1,66
|Akbank
|29.900.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|27.860.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,64
| İş Bankası (C)
|21.824.854.500
|0,37
|Tüpraş
|21.611.176.960
|1,67
| Ford Otosan
|20.422.962.000
|4,38
| İskenderun Demir Çelik
|19.662.000.000
|1,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.063.043.594
|0,41
|Sabancı Holding
|15.711.110.269
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.214.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.632.500.000
|0,80
|Vakıflar Bankası
|11.125.000.000
|0,34
| Koza Altın
|11.048.625.000
|1,92
|Anadolu Efes
|10.728.947.366
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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