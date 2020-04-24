Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 177 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 37.252.342.355 1,03 Garanti Bankası 34.104.000.000 0,63 Bim Mağazalar 33.760.320.000 7,97 Enka İnşaat 31.900.000.000 0,82 Aselsan 30.141.600.000 2,23 Turkcell 29.964.000.000 1,66 Akbank 29.900.000.000 0,55 Ereğli Demir Çelik 27.860.000.000 0,92 Türk Telekom 24.920.000.000 2,64 İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,37 Tüpraş 21.611.176.960 1,67 Ford Otosan 20.422.962.000 4,38 İskenderun Demir Çelik 19.662.000.000 1,21 Yapı ve Kredi Bank. 17.063.043.594 0,41 Sabancı Holding 15.711.110.269 0,47 Türk Hava Yolları 14.214.000.000 0,35 Şişe Cam 11.632.500.000 0,80 Vakıflar Bankası 11.125.000.000 0,34 Koza Altın 11.048.625.000 1,92 Anadolu Efes 10.728.947.366 0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)