Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 194 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 194 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.089.188.711
|1,05
|Garanti Bankası
|35.532.000.000
|0,66
|Bim Mağazalar
|33.426.360.000
|7,89
|Enka İnşaat
|31.700.000.000
|0,81
|ASELSAN
|31.281.600.000
|2,32
|Akbank
|31.200.000.000
|0,57
|Turkcell
|30.492.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|28.210.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|25.970.000.000
|2,75
| İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,39
|Tüpraş
|21.723.865.600
|1,68
| Ford Otosan
|21.580.965.000
|4,63
| İskenderun Demir Çelik
|20.126.000.000
|1,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,44
|Sabancı Holding
|16.445.655.684
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.917.800.000
|0,37
|Vakıflar Bankası
|11.525.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.497.500.000
|0,79
| Koza Altın
|11.307.875.000
|1,96
|Arçelik
|10.899.495.947
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:32 Kaynak: AA
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