Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 183 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.810.239.926 1,04 Garanti Bankası 35.112.000.000 0,65 Bim Mağazalar 33.942.480.000 8,01 Enka İnşaat 31.450.000.000 0,81 Aselsan 31.167.600.000 2,31 Akbank 30.784.000.000 0,57 Turkcell 30.668.000.000 1,64 Ereğli Demir Çelik 28.035.000.000 0,93 Türk Telekom 26.110.000.000 2,77 İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,38 Tüpraş 22.011.847.680 1,70 Ford Otosan 21.545.874.000 4,62 İskenderun Demir Çelik 19.807.000.000 1,22 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,43 Sabancı Holding 16.323.231.448 0,49 Türk Hava Yolları 14.531.400.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.375.000.000 0,34 Koza Altın 11.041.000.000 1,92 Şişe Cam 11.002.500.000 0,75 Arçelik 10.967.068.767 1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)