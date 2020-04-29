Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.266.701.575
|1,05
|Garanti Bankası
|35.322.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|34.003.200.000
|8,02
|Enka İnşaat
|31.300.000.000
|0,80
|ASELSAN
|31.236.000.000
|2,31
|Akbank
|31.044.000.000
|0,58
|Turkcell
|30.558.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|28.630.000.000
|0,86
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,77
| İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,38
|Tüpraş
|22.262.266.880
|1,72
| Ford Otosan
|21.598.510.500
|4,63
| İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,44
|Sabancı Holding
|16.506.867.802
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.475.000.000
|0,35
| Tofaş Oto. Fabrikaları
|11.100.000.000
|3,28
| Koza Altın
|11.048.625.000
|1,92
|Arçelik
|11.034.641.588
|1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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