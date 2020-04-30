Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 189 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.052.829.970 1,08 Garanti Bankası 35.574.000.000 0,65 Bim Mağazalar 33.821.040.000 7,98 ASELSAN 31.304.400.000 2,32 Enka İnşaat 31.300.000.000 0,80 Akbank 31.148.000.000 0,58 Turkcell 30.470.000.000 1,63 Ereğli Demir Çelik 28.175.000.000 0,84 Türk Telekom 26.005.000.000 2,75 Tüpraş 22.750.584.320 1,76 İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,38 Ford Otosan 22.300.330.500 4,78 İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,12 Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,44 Sabancı Holding 16.670.100.116 0,50 Türk Hava Yolları 14.766.000.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,35 Arçelik 11.196.816.357 1,16 Koza Altın 11.102.000.000 1,93 Şişe Cam 11.047.500.000 0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)