Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 189 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 189 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.052.829.970
|1,08
|Garanti Bankası
|35.574.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|33.821.040.000
|7,98
|ASELSAN
|31.304.400.000
|2,32
|Enka İnşaat
|31.300.000.000
|0,80
|Akbank
|31.148.000.000
|0,58
|Turkcell
|30.470.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|28.175.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.005.000.000
|2,75
|Tüpraş
|22.750.584.320
|1,76
| İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,38
| Ford Otosan
|22.300.330.500
|4,78
| İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,44
|Sabancı Holding
|16.670.100.116
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.766.000.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.525.000.000
|0,35
|Arçelik
|11.196.816.357
|1,16
| Koza Altın
|11.102.000.000
|1,93
|Şişe Cam
|11.047.500.000
|0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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