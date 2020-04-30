Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 179 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.900.676.087 1,07 Garanti Bankası 35.028.000.000 0,64 Bim Mağazalar 33.608.520.000 7,93 ASELSAN 30.939.600.000 2,29 Turkcell 30.690.000.000 1,64 Akbank 30.628.000.000 0,57 Enka İnşaat 30.250.000.000 0,78 Ereğli Demir Çelik 28.315.000.000 0,85 Türk Telekom 25.830.000.000 2,74 Tüpraş 22.738.063.360 1,75 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,38 Ford Otosan 22.212.603.000 4,76 İskenderun Demir Çelik 19.923.000.000 1,11 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,42 Sabancı Holding 16.690.504.156 0,50 Türk Hava Yolları 14.752.200.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.325.000.000 0,34 Tofaş Oto Fabrikaları 11.170.000.000 3,30 Arçelik 11.081.942.562 1,15 Koza Altın 10.957.125.000 1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)