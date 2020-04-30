Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 179 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 179 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.900.676.087
|1,07
|Garanti Bankası
|35.028.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|33.608.520.000
|7,93
|ASELSAN
|30.939.600.000
|2,29
|Turkcell
|30.690.000.000
|1,64
|Akbank
|30.628.000.000
|0,57
|Enka İnşaat
|30.250.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|28.315.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,74
|Tüpraş
|22.738.063.360
|1,75
| İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,38
| Ford Otosan
|22.212.603.000
|4,76
| İskenderun Demir Çelik
|19.923.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,42
|Sabancı Holding
|16.690.504.156
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.752.200.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.325.000.000
|0,34
| Tofaş Oto Fabrikaları
|11.170.000.000
|3,30
|Arçelik
|11.081.942.562
|1,15
| Koza Altın
|10.957.125.000
|1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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