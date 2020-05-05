Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 156 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 156 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.759.521.965
|1,04
|Garanti Bankası
|34.188.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.635.120.000
|7,47
|ASELSAN
|30.848.400.000
|2,29
|Enka İnşaat
|30.650.000.000
|0,79
|Akbank
|29.744.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.502.000.000
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|27.160.000.000
|0,81
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,65
| İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,37
|Tüpraş
|21.711.344.640
|1,67
| Ford Otosan
|21.300.237.000
|5,30
| İskenderun Demir Çelik
|19.807.000.000
|1,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,42
|Sabancı Holding
|16.241.615.291
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
| Koza Altın
|11.315.500.000
|1,97
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.800.000.000
|0,75
|Anadolu Efes
|10.776.315.787
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:52 Kaynak: AA
Son Dakika Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Benzine 5 kuruş zam geldi TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor